Псковские полицейские проверяют соблюдение закона о тишине

19:20, 12 июня 2025, ПАИ

Обращения по факту нарушения закона о тишине проверяют полицейские в Псковском районе, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

«В ОМВД России по Псковскому району имеются зарегистрированные материалы проверок по факту обращений о нарушении закона о тишине, поступивших от жильцов дома № 8 на улице Загородной. В настоящее время участковый уполномоченный полиции, закреплённый за этим административным участком, проводит проверку», – отметили в пресс-службе.

Кроме того, по факту публикации в социальной сети «ВКонтакте» зарегистрирован дополнительный материал проверки, в рамках которого будет всесторонне изучена изложенная в публикации ситуация и установлены все обстоятельства произошедшего и участники инцидента, уточнили в пресс-службе.

Напомним, что каждый регион России самостоятельно устанавливает правила соблюдения тишины с учётом местных особенностей. В Псковской области шуметь запрещено с 21:00 до 08:00 и с 13:00 до 15:00 в будние дни, с 22:00 до 10:00 в праздничные и выходные. Нарушителя ждёт штраф. В Псковской области за шум грозит штраф от одной тысячи до трёх тысяч рублей, должностным лицам – от пяти тысяч до семи тысяч рублей. При первом нарушении возможно предупреждение, но при повторных в течение года размер штрафа увеличивается.