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Общество

Более 20 тонн колумбийского кофе не пропустили через госграницу в Псковской области

20,8 тонны колумбийского кофе не пропустили через российско-латвийскую границу в ФКП «Бурачки» в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

Выращенное в Колумбии кофе в зёрнах везли из Латвии в Москву. Сотрудник Россельхознадзора установил, что в фитосанитарном сертификате содержатся не заверенные уполномоченным органом, выдавшим документ, изменения или дополнения, что является нарушением законодательства.

Ввоз партии кофе на территорию России запретили, уточнили в пресс-службе.

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