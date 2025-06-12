Более 20 тонн колумбийского кофе не пропустили через госграницу в Псковской области

19:34, 12 июня 2025, ПАИ

20,8 тонны колумбийского кофе не пропустили через российско-латвийскую границу в ФКП «Бурачки» в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Выращенное в Колумбии кофе в зёрнах везли из Латвии в Москву. Сотрудник Россельхознадзора установил, что в фитосанитарном сертификате содержатся не заверенные уполномоченным органом, выдавшим документ, изменения или дополнения, что является нарушением законодательства.

Ввоз партии кофе на территорию России запретили, уточнили в пресс-службе.