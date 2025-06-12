Три человека пострадали в ДТП на федеральной трассе в Великолукском районе

20:57, 12 июня 2025, ПАИ

Три человека пострадали в ДТП на 475-м километре федеральной дороги М-9 «Балтия» в Великолукском районе, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Столкнулись автомобили Nissan Almera и ВАЗ-2115. В ДТП пострадали три человека: 60-летний мужчина, 72-летняя женщина и 28-летний мужчина.

На месте работают спасатели ПСО, сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой помощи. Обстоятельства происшествия и состояние пострадавших уточняются.