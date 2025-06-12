Три человека пострадали в ДТП на федеральной трассе в Великолукском районе
Три человека пострадали в ДТП на 475-м километре федеральной дороги М-9 «Балтия» в Великолукском районе, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
Столкнулись автомобили Nissan Almera и ВАЗ-2115. В ДТП пострадали три человека: 60-летний мужчина, 72-летняя женщина и 28-летний мужчина.
На месте работают спасатели ПСО, сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой помощи. Обстоятельства происшествия и состояние пострадавших уточняются.
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