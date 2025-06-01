Концерт в честь Дня России в Зелёном театре Пскова

Праздничная концертная программа «Моя судьба – моя держава!», посвящённая Дню России, прошла сегодня, 12 июня, в Зелёном театре в Пскове.
В частности, перед зрителями выступали заслуженный коллектив народного творчества – театр танца «Русские узоры», хореографический коллектив «Солнышко», танцевальная группа народного коллектива – студии циркового искусства «Псковский цирк», театр спортивных миниатюр «УникС», вокальная студия «Форте», группа «АртМастер», фольклорный ансамбль «ДУбайДА» и многие другие артисты.
За происходящим наблюдала фотокорреспондент ПАИ Валерия Лагуткина.
Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ, 21:23, 12 июня 2025, ПАИ
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