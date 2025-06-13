Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Автомобиль съехал в кювет в Гдове

Автомобиль Mercedes съехал в кювет на улице Слободской в Гдове. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

Женщина-водитель и две её пассажирки отказались от медицинской помощи после осмотра бригадой скорой помощи.

  • Автомобиль съехал в кювет в Гдове
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Автомобиль съехал в кювет в Гдове
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Автомобиль съехал в кювет в Гдове
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Автомобиль съехал в кювет в Гдове
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

На месте работали сотрудники ГАИ, пожарные и медики. Обстоятельства происшествия выясняются.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












13 июня 2025

Автомобиль загорелся на парковке в Дно
13 июня 2025

Автомобиль съехал в кювет в Гдове
12 июня 2025

Скончался водитель, пострадавший в ДТП в Великолукском районе
12 июня 2025

Три человека пострадали в ДТП на федеральной трассе в Великолукском районе
12 июня 2025

Псковские полицейские проверяют соблюдение закона о тишине
11 июня 2025

Уехавший на заработки в Псков житель Ленинградской области найден мёртвым
11 июня 2025

Избрана мера пресечения в отношении иноагента Льва Шлосберга*
11 июня 2025

Два пожара ликвидировали в Псковской области за сутки
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...