Автомобиль съехал в кювет в Гдове

11:26, 13 июня 2025, ПАИ

Автомобиль Mercedes съехал в кювет на улице Слободской в Гдове. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Женщина-водитель и две её пассажирки отказались от медицинской помощи после осмотра бригадой скорой помощи.

На месте работали сотрудники ГАИ, пожарные и медики. Обстоятельства происшествия выясняются.