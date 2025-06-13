Автомобиль съехал в кювет в Гдове
Автомобиль Mercedes съехал в кювет на улице Слободской в Гдове. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
Женщина-водитель и две её пассажирки отказались от медицинской помощи после осмотра бригадой скорой помощи.
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
На месте работали сотрудники ГАИ, пожарные и медики. Обстоятельства происшествия выясняются.
Комментарии: 0 Обсудить >>>