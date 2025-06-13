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Общество

Электрогенераторы из Пскова доставили в Херсонскую область

Псковская область, выполняя обязанности региона-шефа, направила партию электрогенераторов переменного тока в Генический и Ивановский муниципальные округа Херсонской области. Оборудование предоставлено в рамках безвозмездной помощи, сообщается в Telegram-канале «Шефская помощь. Херсонская область».

Фото: Telegram-канал «Шефская помощь. Херсонская область»

Генераторы предназначены для обеспечения резервного электроснабжения объектов социальной сферы, связи и инфраструктуры в условиях нестабильной работы электросетей. В настоящее время специалисты занимаются подключением и наладкой техники.

  • Электрогенераторы из Пскова доставлены в Херсонскую область
    Фото: Telegram-канал «Шефская помощь. Херсонская область»
  • Электрогенераторы из Пскова доставлены в Херсонскую область
    Фото: Telegram-канал «Шефская помощь. Херсонская область»
  • Электрогенераторы из Пскова доставлены в Херсонскую область
    Фото: Telegram-канал «Шефская помощь. Херсонская область»

«Регион-шеф продолжает оказывать необходимую поддержку и создавать условия для устойчивого функционирования важнейших систем Херсонской области», – говорится в сообщении.

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