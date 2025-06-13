Электрогенераторы из Пскова доставили в Херсонскую область

16:47, 13 июня 2025, ПАИ

Псковская область, выполняя обязанности региона-шефа, направила партию электрогенераторов переменного тока в Генический и Ивановский муниципальные округа Херсонской области. Оборудование предоставлено в рамках безвозмездной помощи, сообщается в Telegram-канале «Шефская помощь. Херсонская область».

Генераторы предназначены для обеспечения резервного электроснабжения объектов социальной сферы, связи и инфраструктуры в условиях нестабильной работы электросетей. В настоящее время специалисты занимаются подключением и наладкой техники.



Фото: Telegram-канал «Шефская помощь. Херсонская область»



Фото: Telegram-канал «Шефская помощь. Херсонская область»



Фото: Telegram-канал «Шефская помощь. Херсонская область»





«Регион-шеф продолжает оказывать необходимую поддержку и создавать условия для устойчивого функционирования важнейших систем Херсонской области», – говорится в сообщении.