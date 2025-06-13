Предпринимателя оштрафовали за незаконное оформление трудовых отношений

18:29, 13 июня 2025, ПАИ

Прокуратура Красногородского района выявила нарушения трудового законодательства со стороны индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность на территории района. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе проверки было установлено, что предпринимательница заключала с работником вместо трудового договора гражданско-правовой, который фактически регулировал трудовые отношения.

По результатам проверки возбуждено дело об административном правонарушении. Постановлением старшего государственного инспектора труда Государственной инспекции труда Псковской области предпринимательницу признали виновной и оштрафовали на 5 000 рублей.

В настоящее время с работником заключён трудовой договор в соответствии с требованием законодательства. Постановление вступило в законную силу и обжаловано не было.