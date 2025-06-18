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Происшествия

Автомобиль врезался в опору ЛЭП в Островском районе. Есть пострадавшие

Водитель автомобиля Renault Logan не справился с управлением, машина вылетела в кювет и врезалась в опору ЛЭП. ДТП произошло в Островском районе, на трассе Санкт-Петербург – Невель возле въезда в деревню Карпово, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

  • Автомобиль врезался в ЛЭП в Островском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Автомобиль врезался в ЛЭП в Островском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Автомобиль врезался в ЛЭП в Островском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Автомобиль врезался в ЛЭП в Островском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Автомобиль врезался в ЛЭП в Островском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Автомобиль врезался в ЛЭП в Островском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Автомобиль врезался в ЛЭП в Островском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

В ДТП пострадали водитель и пассажир, их госпитализировали в медицинское учреждение.

Помимо бригады скорой помощи, на месте работают пожарные и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства ДТП выясняются.

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