Автомобиль врезался в опору ЛЭП в Островском районе. Есть пострадавшие
Водитель автомобиля Renault Logan не справился с управлением, машина вылетела в кювет и врезалась в опору ЛЭП. ДТП произошло в Островском районе, на трассе Санкт-Петербург – Невель возле въезда в деревню Карпово, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
В ДТП пострадали водитель и пассажир, их госпитализировали в медицинское учреждение.
Помимо бригады скорой помощи, на месте работают пожарные и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства ДТП выясняются.
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