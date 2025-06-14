Старт программы «Герои земли Псковской» запланирован на 8 сентября

13:31, 14 июня 2025, ПАИ

Старт региональной кадровой программы «Герои земли Псковской» запланирован на 8 сентября, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

«А пока наши герои проходят отборочные испытания, в РАНХиГС и Корпоративной академии продолжается большая подготовительная работа», – отметил губернатор.

Региональные власти формируют команду преподавателей и персональных наставников, которые будут сопровождать участников проекта на протяжении всего обучения, делиться знаниями и личным опытом, помогать раскрывать потенциал, уточнил Михаил Ведерников.

Программа переподготовки рассчитана на год и включает обязательные модули, сквозные треки и региональный компонент.

Представлены модули четырёх направлений:

«Государственная политика и система государственного управления»;

«Экономика и финансы»;

«Региональное и муниципальное управление»;

«Современные технологии управления».

«Среди активностей, которые ждут участников программы, – гуманитарный, культурный, патриотический и спортивный треки, управленческие мастерские, сопровождение личностно-профессионального развития. Уверен, будет не только полезно, но и интересно!» – заключил губернатор.

Напомним, программа «Герои земли Псковской» реализуется в Псковской области по поручению президента РФ Владимира Путина. На первом этапе о желании принять в ней участие заявили более 300 участников СВО, среди них 40 % – действующие военнослужащие, 33 человека имеют ордена Мужества. Этапы регистрации и тестирования преодолело более 50 человек.

Подробнее о ходе реализации программы «Герои земли Псковской» читайте в специальном сюжете ПАИ.