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Общество

Старт программы «Герои земли Псковской» запланирован на 8 сентября

Старт региональной кадровой программы «Герои земли Псковской» запланирован на 8 сентября, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

Изображение из Telegram-канала губернатора Псковской области Михаила Ведерникова

«А пока наши герои проходят отборочные испытания, в РАНХиГС и Корпоративной академии продолжается большая подготовительная работа», – отметил губернатор.

Региональные власти формируют команду преподавателей и персональных наставников, которые будут сопровождать участников проекта на протяжении всего обучения, делиться знаниями и личным опытом, помогать раскрывать потенциал, уточнил Михаил Ведерников.

Программа переподготовки рассчитана на год и включает обязательные модули, сквозные треки и региональный компонент.

Представлены модули четырёх направлений:

  • «Государственная политика и система государственного управления»;
  • «Экономика и финансы»;
  • «Региональное и муниципальное управление»;
  • «Современные технологии управления».

«Среди активностей, которые ждут участников программы, – гуманитарный, культурный, патриотический и спортивный треки, управленческие мастерские, сопровождение личностно-профессионального развития. Уверен, будет не только полезно, но и интересно!» – заключил губернатор.

Напомним, программа «Герои земли Псковской» реализуется в Псковской области по поручению президента РФ Владимира Путина. На первом этапе о желании принять в ней участие заявили более 300 участников СВО, среди них 40 % – действующие военнослужащие, 33 человека имеют ордена Мужества. Этапы регистрации и тестирования преодолело более 50 человек.

Подробнее о ходе реализации программы «Герои земли Псковской» читайте в специальном сюжете ПАИ.

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Старт программы «Герои земли Псковской» запланирован на 8 сентября

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