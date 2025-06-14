Псковская область выстраивает взаимоотношения в сфере труда и занятости с Запорожьем и Херсонщиной

19:52, 14 июня 2025, ПАИ

Псковская область выстраивает взаимоотношения в сфере труда и занятости с Запорожской и Херсонской областями, сообщили ПАИ в комитете по труду и занятости Псковской области.



Фото: предоставили в комитете по труду и занятости Псковской области



Фото: предоставили в комитете по труду и занятости Псковской области



Фото: предоставили в комитете по труду и занятости Псковской области



Фото: предоставили в комитете по труду и занятости Псковской области







В ходе рабочих встреч представителей исполнительных органов и службы занятости населения обсуждались возможности сотрудничества. Были определены направления взаимодействия, такие как обмен в сфере организации трудоустройства различных групп населения, а также проведение совместных обучающих программ и мероприятий по развитию профессиональных навыков, отметили в профильном комитете.

«Такие встречи решили проводить на регулярной основе, чтобы укреплять межрегиональные связи, совместно решать возникшие проблемы и разрабатывать стратегические проекты, способствующие повышению уровня занятости населения», – заключили в комитете.