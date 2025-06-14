Псковская область выстраивает взаимоотношения в сфере труда и занятости с Запорожьем и Херсонщиной
Псковская область выстраивает взаимоотношения в сфере труда и занятости с Запорожской и Херсонской областями, сообщили ПАИ в комитете по труду и занятости Псковской области.
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Фото: предоставили в комитете по труду и занятости Псковской области
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Фото: предоставили в комитете по труду и занятости Псковской области
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Фото: предоставили в комитете по труду и занятости Псковской области
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Фото: предоставили в комитете по труду и занятости Псковской области
В ходе рабочих встреч представителей исполнительных органов и службы занятости населения обсуждались возможности сотрудничества. Были определены направления взаимодействия, такие как обмен в сфере организации трудоустройства различных групп населения, а также проведение совместных обучающих программ и мероприятий по развитию профессиональных навыков, отметили в профильном комитете.
«Такие встречи решили проводить на регулярной основе, чтобы укреплять межрегиональные связи, совместно решать возникшие проблемы и разрабатывать стратегические проекты, способствующие повышению уровня занятости населения», – заключили в комитете.
Псковская область выстраивает взаимоотношения в сфере труда и занятости с Запорожьем и Херсонщиной
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