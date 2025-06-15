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Общество

Историю опочанина Александра Васильева в годы Великой Отечественной войны рассказали псковичам

Историю командира пулемётного отделения из Опочецкого района Александра Дмитриевича Васильева в День Победы рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.

Во время Великой Отечественной войны Александр Васильев дважды считался погибшим, находился в двух лагерях для военнопленных, но сумел выжить и вернуться на Родину. Несмотря на все испытания, он так и не узнал, что ещё в ноябре 1941 года за проявленную доблесть и мужество в боях под Винницей был удостоен высшей государственной награды – ордена Ленина.

Редакция ГТРК поделилась подробностями этой истории в своём сюжете.

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