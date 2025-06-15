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Спорт

Российские мячи Desport будут использоваться в новом сезоне РПЛ

В новом сезоне Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ) будут использоваться мячи российской компании Desport. Об этом сообщила пресс-служба ФК «Краснодар», опубликовав фотографию нового мяча.

Фото: пресс-служба «Краснодара»

С 2017 года в чемпионате России использовались мячи бренда Nike, в том числе в прошедшем сезоне. В июне 2022 года компания Nike объявила о полном уходе с российского рынка.

В прошлом сезоне РПЛ клуб «Краснодар» впервые в истории стал чемпионом России по футболу, обойдя «Зенит» в турнирной таблице на одно очко.

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