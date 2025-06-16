Правила безопасности на воде летом: объясняем в карточках

11:55, 16 июня 2025, ПАИ

Правила безопасности на воде во время купаний напомнили россиянам в телеграм-канале «Объясняем.рф».

«Отдыхаете ли вы с ребёнком на речке, едете ли на море или собираетесь в бассейн – первым делом обсудите правила безопасности при купании. Позаботьтесь о жизни и здоровье вашего ребёнка. Донесите до него информацию, которую мы собрали вместе с МЧС», – сообщается в телеграм-канале.

Среди рекомендаций: не заходить в море в шторм, купаться только на оборудованном пляже до полудня или после обеда, не нырять с мостов и прочее. Подробнее в карточках: