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Общество

Правила безопасности на воде летом: объясняем в карточках

Правила безопасности на воде во время купаний напомнили россиянам в телеграм-канале «Объясняем.рф».

«Отдыхаете ли вы с ребёнком на речке, едете ли на море или собираетесь в бассейн – первым делом обсудите правила безопасности при купании. Позаботьтесь о жизни и здоровье вашего ребёнка. Донесите до него информацию, которую мы собрали вместе с МЧС», – сообщается в телеграм-канале.

Среди рекомендаций: не заходить в море в шторм, купаться только на оборудованном пляже до полудня или после обеда, не нырять с мостов и прочее. Подробнее в карточках:

  • Правила безопасности на воде во время купания напомнили россиянам
    Фото: телеграм-канал «Объясняем.рф»
  • Правила безопасности на воде во время купания напомнили россиянам
    Фото: телеграм-канал «Объясняем.рф»
  • Правила безопасности на воде во время купания напомнили россиянам
    Фото: телеграм-канал «Объясняем.рф»
  • Правила безопасности на воде во время купания напомнили россиянам
    Фото: телеграм-канал «Объясняем.рф»
  • Правила безопасности на воде во время купания напомнили россиянам
    Фото: телеграм-канал «Объясняем.рф»

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