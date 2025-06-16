Молодёжь из Псковской области приглашают на форум «Ладога»
Молодёжный образовательный форум «Ладога» пройдёт в Ленинградской области с 31 августа по 4 сентября.
Как сообщили ПАИ организаторы, в этом году на форуме будет работать шесть площадок:
- «Код сообщества» – для тех, кто хочет собирать вокруг себя тех, кто готов действовать;
- «Код правды» – для тех, кто хочет разоблачать фейки и делать сильный контент;
- «Код памяти» – для тех, кто хочет научиться бережно оживлять историю, сохранять и передавать наследие;
- «Духовный код» – для тех, кто хочет найти опору в себе, семье и традициях;
- «Код воспитания» – для тех, кто хочет говорить с родителями и школьниками на одном языке, быть услышанным и делать образование более человечным;
- «Код подвига» – для тех, кто хочет говорить об истории на языке, понятном молодёжи.
В мероприятии примут участие начинающие педагоги, учащиеся вузов и школ, специалисты в области истории, участники поисковых отрядов, а также добровольцы.
В рамках форума проведут различные образовательные мероприятия, включая мастер-классы и практические занятия. Также предусмотрены проекты, направленные на развитие лидерских качеств и гражданской активности.
Проезд, проживание и питание для участников – бесплатно.
Подать заявку на участие могут граждане РФ в возрасте от 14 до 35 лет до 30 июня включительно в группе «Ладога» – молодёжный форум» в соцсети «ВКонтакте».
Мероприятие организовано при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь).
В Псковской области 100 молодых специалистов со всей страны создают турмаршруты по древним городам