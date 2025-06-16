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Общество

Молодёжь из Псковской области приглашают на форум «Ладога»

Молодёжный образовательный форум «Ладога» пройдёт в Ленинградской области с 31 августа по 4 сентября.

Изображение: организаторы

Как сообщили ПАИ организаторы, в этом году на форуме будет работать шесть площадок:

  • «Код сообщества» – для тех, кто хочет собирать вокруг себя тех, кто готов действовать;
  • «Код правды» – для тех, кто хочет разоблачать фейки и делать сильный контент;
  • «Код памяти» – для тех, кто хочет научиться бережно оживлять историю, сохранять и передавать наследие;
  • «Духовный код» – для тех, кто хочет найти опору в себе, семье и традициях;
  • «Код воспитания» – для тех, кто хочет говорить с родителями и школьниками на одном языке, быть услышанным и делать образование более человечным;
  • «Код подвига» – для тех, кто хочет говорить об истории на языке, понятном молодёжи.

В мероприятии примут участие начинающие педагоги, учащиеся вузов и школ, специалисты в области истории, участники поисковых отрядов, а также добровольцы.

В рамках форума проведут различные образовательные мероприятия, включая мастер-классы и практические занятия. Также предусмотрены проекты, направленные на развитие лидерских качеств и гражданской активности.

Проезд, проживание и питание для участников – бесплатно.

Подать заявку на участие могут граждане РФ в возрасте от 14 до 35 лет до 30 июня включительно в группе «Ладога» – молодёжный форум» в соцсети «ВКонтакте».

Мероприятие организовано при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь).

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