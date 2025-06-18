Роспотребнадзор рассказал о жалобах псковских туристов

14:48, 16 июня 2025, ПАИ

Более 40 консультаций получили жители Псковской области, обратившиеся на всероссийскую горячую линию по защите прав туристов. По телефону поступило 32 обращения и 10 – на личном приёме, сообщили ПАИ в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Псковской области.

Чаще всего граждан беспокоили общие вопросы применения положений законодательства о защите прав потребителей, отказы в возврате стоимости услуг, проблемы с авиаперевозками, навязывание дополнительных услуг.

Кроме того, потребители интересовались вопросами иммунизации против инфекций, регистрируемых за границей, запрашивали информацию о действиях в случае опоздания на рейс или при потере багажа.

По результатам рассмотрения обращений специалисты Управления Роспотребнадзора по Псковской области подготовили шесть проектов претензий.