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Общество

Роспотребнадзор рассказал о жалобах псковских туристов

Более 40 консультаций получили жители Псковской области, обратившиеся на всероссийскую горячую линию по защите прав туристов. По телефону поступило 32 обращения и 10 – на личном приёме, сообщили ПАИ в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Псковской области.

Фото: ПАИ

Чаще всего граждан беспокоили общие вопросы применения положений законодательства о защите прав потребителей, отказы в возврате стоимости услуг, проблемы с авиаперевозками, навязывание дополнительных услуг.

Кроме того, потребители интересовались вопросами иммунизации против инфекций, регистрируемых за границей, запрашивали информацию о действиях в случае опоздания на рейс или при потере багажа.

По результатам рассмотрения обращений специалисты Управления Роспотребнадзора по Псковской области подготовили шесть проектов претензий.

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