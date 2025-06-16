Коллективу Порховской межрайонной больницы представили главного врача

16:45, 16 июня 2025, ПАИ

Коллективу Порховской межрайонной больницы представили главного врача Дмитрия Мельцера, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального комитета по здравоохранению.

На прошлой неделе прошел конкурс на замещение вакантной должности главного врача Порховской межрайонной больницы. По его итогам победил Дмитрий Мельцер, который исполнял обязанности главного врача.

Сегодня, 16 июня, заместитель председателя комитета по здравоохранению Псковской области Ирина Жаворонкова представила Дмитрия Мельцера в новой должности коллективу больницы.

«Хочу представить уже хорошо знакомого вам Дмитрия Александровича в новой должности главного врача. Он победил в открытом конкурсе на замещение вакантной должности и с сегодняшнего дня приказом комитета по здравоохранению назначен главным врачом Порховской межрайонной больницы. От имени комитета поздравляю его и желаю дальнейшей плодотворной работы на благо жителей Порховского, Дновского, а в скором времени и Дедовичского, Бежаницкого и Локнянского муниципальных образований», - заключила Ирина Жаворонкова.

Также Дмитрий Мельцер сегодня был представлен коллективам Бежаницкой межрайонной больницы и Дедовичской районной больницы в качестве будущего руководителя. Объединение медицинских учреждений на базе Порховской межрайонной больницы завершится в начале июля.

«Уважаемые коллеги, мы с вами уже успели познакомиться и начали совместную работу в рамках реорганизации наших медицинских организаций. У меня есть конструктивные идеи, как улучшить медицинскую помощь нашим пациентам: есть планы по созданию Школы сахарного диабета, в том числе с использованием видеосвязи для большего охвата жителей муниципалитетов, в первой половине июля на базе Дедовичского филиала мастер-класс по онкологии проведут врачи Псковского областного онкодиспансера и многое другое. Одна из главных зачад - объединить наши кадровые ресурсы. Сейчас, исходя из численности населения в ряде муниципалитетов, узкие специалисты, например кардиолог, просто не могут быть трудоустроены. Объединение открывает новые возможности для пациентов, для получения необходимой медицинской помощи на месте, в своём районе. Уверен, что, работая как единая команда, одна большая семья, у нас все получится», - обратился к своим коллегам Дмитрий Мельцер.

Слова поддержки новому руководителю выразили все главы муниципальных образований. «Знаю Дмитрия Александровича уже два года как грамотного, хозяйственного, надёжного человека. Желаю вам всяческих успехов и всегда готов оказать любую поддержку, чтобы о Порховской межрайонной больнице в нашей области слышали только хорошие слова», - сказал глава Порховского муниципального округа Юрий Семенов.