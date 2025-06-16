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Спорт

Кубок Псковской области по ловле рыбы донной удочкой пройдёт на набережной Великой

Кубок Псковской области по ловле рыбы донной удочкой пройдёт на набережной реки Великой в Пскове 5 и 6 июля. Об этом сообщается в группе «Рыболовнаясемья.рф» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: ПАИ

Состязания пройдут как в личном, так и в командном зачётах. Ловля будет идти по пять часов два дня. В водоёме есть уклейка, карась, лещ, беребра, плотва, краснопёрка, карп, линь, голавль, окунь, судак, щука, сом, жерех и ёрш. В зачёт принимается вся рыба, кроме той, что занесена в Красную книгу или запрещена к вылову в период проведения соревнований.

Кубок начнётся 5 июля в 10:30, а на следующий день в 17:00 пройдёт награждение.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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