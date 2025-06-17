В Псковской области назвали победителя конкурса на лучший логотип агрокласса

10:06, 17 июня 2025, ПАИ

Команда Стремуткинской школы Псковского района стала победителем областного конкурса на лучший логотип класса агротехнологической направленности, сообщили ПАИ в региональном комитете по образованию.

Всего в конкурсе приняло участие 13 команд из 11 общеобразовательных организаций региона. На суд жюри представили 18 логотипов. Каждая работа оценивалась по нескольким номинациям: простота, ясность, уникальность, универсальность, трендовость, художественное исполнение.

Победителем конкурса стала команда Стремуткинской средней общеобразовательной школы Псковского района. Участники команды: Яна Жернакова, Диана Бадрак, Ульяна Рехтина.

Логотип победителей станет обязательным для брендинга классов агротехнологической направленности Псковской области.

Напомним, агроклассы действуют в восьми муниципалитетах области: Бежаницком, Великолукском, Куньинском, Локнянском, Невельском, Новосокольническом, Себежском и Палкинском. Всего в программе участвуют 123 ученика.