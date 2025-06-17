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Происшествия

Суд взыскал штраф за загрязнение реки Великой в Пскове

Арбитражный суд Псковской области взыскал с муниципального предприятия Пскова «Горводоканал» 413 276 рублей за вред, причинённый реке Великой в результате сброса сточных вод через заглубленный выпуск. Об этом сообщается в телеграм-канале суда.

Фото: ПАИ

Превышения нормативов предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ обнаружилось во время плановой проверки. Иск в суд по этому поводу подало Северо-Западное межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.

В суде уточнили, что объекты негативного воздействия на окружающую среду, в зависимости от уровня негативного воздействия, подразделяются на четыре категории. Муниципальное предприятие «Горводоканал» относится к первой категории производственных объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. Это означает, что предприятие оказывает максимально негативное воздействие на природу.

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