Бесхозное строение горело в порховской деревне

11:06, 17 июня 2025, ПАИ

Один пожар ликвидировали в Псковской области 16 июня, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Так, бесхозное строение горело на улице Аудрини в деревне Полоное Порховского муниципального округа. Возможной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём. На месте работали пять специалистов МЧС России и две единицы техники.