Бесхозное строение горело в порховской деревне
Один пожар ликвидировали в Псковской области 16 июня, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
Так, бесхозное строение горело на улице Аудрини в деревне Полоное Порховского муниципального округа. Возможной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём. На месте работали пять специалистов МЧС России и две единицы техники.
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