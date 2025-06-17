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Происшествия

Бесхозное строение горело в порховской деревне

Один пожар ликвидировали в Псковской области 16 июня, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Так, бесхозное строение горело на улице Аудрини в деревне Полоное Порховского муниципального округа. Возможной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём. На месте работали пять специалистов МЧС России и две единицы техники.

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