Дожди и до +23 градусов ожидается в Псковской области 18 июня

11:09, 17 июня 2025, ПАИ

18 июня в Псковской области ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами небольшой дождь. Днем повсеместно кратковременные дожди, местами грозы, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Будет дуть западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области: ночью +9...+14 градусов, днем +18...+23 градуса. Атмосферное давление ниже нормы.