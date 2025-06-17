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Общество

Дожди и до +23 градусов ожидается в Псковской области 18 июня

18 июня в Псковской области ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами небольшой дождь. Днем повсеместно кратковременные дожди, местами грозы, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Фото: ПАИ

Будет дуть западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области: ночью +9...+14 градусов, днем +18...+23 градуса. Атмосферное давление ниже нормы.

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