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Общество

Псковские эксперты: IT-индустрия далека от перегрева и умирания

IT-индустрия далека от перегрева и умирания, заявили псковские эксперты в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

Начальник управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталий Рахманов обратил внимание, что расцвет IT-сферы начался задолго до пандемии коронавируса, в том числе и поэтому сектор «неплохо пережил это время».

«Многие сферы показали рост как раз за счёт IT, – отметил Виталий Рахманов. – Рынок меняется, в том числе благодаря тренду на искусственный интеллект, который плотно вошёл в повседневную жизнь. Могу точно сказать, что рынок не перегрет, люди по-прежнему нужны, причём нужны люди, которые обладают мультифункциональностью».

Виталий Рахманов и Сергей Буровцев

Технический директор ООО «Концепт разработка» Сергей Буровцев согласился, что предпосылок для охлаждения отрасли нет. «Импортозамещение набирает обороты, появляются собственные IT-продукты. Российские IT-продукты становятся конкурентоспособными и на международном рынке. Экспорт – большой сектор для будущей работы», – уверен Сергей Буровцев.

Игорь Храмов

Директор ООО «Формоза-Софт» Игорь Храмов отметил, что индустрия далека от умирания, однако при этом крупные компании массово сокращают IT-сотрудников. «С другой стороны, мы читаем про дефицит специалистов. То есть в отрасли явно идут какие-то процессы по перестройке», – констатировал спикер.

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