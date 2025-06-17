Псковские эксперты: IT-индустрия далека от перегрева и умирания

15:25, 17 июня 2025, ПАИ

IT-индустрия далека от перегрева и умирания, заявили псковские эксперты в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

Начальник управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталий Рахманов обратил внимание, что расцвет IT-сферы начался задолго до пандемии коронавируса, в том числе и поэтому сектор «неплохо пережил это время».

«Многие сферы показали рост как раз за счёт IT, – отметил Виталий Рахманов. – Рынок меняется, в том числе благодаря тренду на искусственный интеллект, который плотно вошёл в повседневную жизнь. Могу точно сказать, что рынок не перегрет, люди по-прежнему нужны, причём нужны люди, которые обладают мультифункциональностью».

Технический директор ООО «Концепт разработка» Сергей Буровцев согласился, что предпосылок для охлаждения отрасли нет. «Импортозамещение набирает обороты, появляются собственные IT-продукты. Российские IT-продукты становятся конкурентоспособными и на международном рынке. Экспорт – большой сектор для будущей работы», – уверен Сергей Буровцев.

Директор ООО «Формоза-Софт» Игорь Храмов отметил, что индустрия далека от умирания, однако при этом крупные компании массово сокращают IT-сотрудников. «С другой стороны, мы читаем про дефицит специалистов. То есть в отрасли явно идут какие-то процессы по перестройке», – констатировал спикер.