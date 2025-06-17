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Общество

Эксперт из Пскова: IT все возрасты покорны – от выпускников школ до людей 40+

IT все возрасты покорны – от выпускников школ до людей 40+, рассказал технический директор ООО «Концепт разработка» Сергей Буровцев в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

Сергей Буровцев

«Всем пригождается умение анализировать данные, любознательность, которая заставляет мыслить в категориях «как это сделано», «как бы я решил эту задачу», навык работы с инструментарием. Ну и, конечно, надо получать базовое образование. Это упростит жизнь в будущем», – перечислил эксперт.

Игорь Храмов

Будущему айтишнику пригодится работа с текстом, умение задавать вопросы и логически мыслить, добавил директор ООО «Формоза-Софт» Игорь Храмов.

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