Как нейросеть помогла в работе с отчётом правительства Псковской области, рассказал Виталий Рахманов

16:18, 17 июня 2025, ПАИ

Как нейросеть помогла в работе с отчётом правительства Псковской области, рассказал начальник управления цифрового развития и связи Виталий Рахманов в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

«Вот, например, отчёт губернатора о работе правительства Псковской области в 2024 году. Слайды к нему были структурированы в презентацию благодаря искусственному интеллекту. Раньше на это уходили часы, а нейросеть справилась за несколько минут», – привёл пример Виталий Рахманов.

Напомним, губернатор Михаил Ведерников выступил с отчётом на сессии Псковского областного Собрания 3 июня. Подробнее с отчётом главы региона можно ознакомиться здесь.