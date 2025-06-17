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Минимум 22 базовые станции появятся вдоль трассы Р-23 в Псковской области

Минимум 22 базовые станции появятся вдоль федеральной трассы Р-23 на территории Псковской области в течение нескольких лет. Это позволит обеспечить мобильную связь там, где её пока ещё нет. Об этом начальник управления цифрового развития и связи Виталий Рахманов рассказал в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

Виталий Рахманов. Фото: ПАИ

«В планах на этот год установка 38 новых базовых станций, – анонсировал Виталий Рахманов. – Кроме того, идёт работа над ещё одной инициативой, которую мы при поддержке губернатора вынесли на федеральный уровень, и, возможно, сможем привлечь дополнительное федеральное финансирование для установки ещё 64 базовых станций».

Эксперт подчеркнул, что потребность в базовых станциях у региона есть всегда. «У нас ведь второе место среди регионов России по количеству населённых пунктов, низкая плотность расселения, хуторская система. К тому же, по данным за 2023 год, на девять месяцев население Псковской области за счёт дачников увеличивается на 900 тысяч человек», – пояснил Виталий Рахманов.

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