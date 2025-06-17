«Встречаем лето добрыми делами»: программа зоозащитного фестиваля «Коридор-2025» в Пскове

16:58, 17 июня 2025, ПАИ

III Семейный зоозащитный фестиваль «Коридор-2025» пройдёт на территории зооприюта «Лесопилка» (улица Новгородская, 7) в Пскове 21 июня с 12:00 до 17:00. Мероприятие, которое организует Псковская региональная общественная организация «Зоозащита» при поддержке Фонда президентских грантов, будет бесплатным, сообщили ПАИ организаторы.

Главными событиями фестиваля станут торжественное дефиле собак-выпускников с их новыми семьями и кураторов приютских собак «Красная дорожка» (с 13:00 до 13:45) и выставка-голосование «Барсик-зоозащитник» (весь день), на которой художественная студия «Полосатый кот» представит работы своих учеников – эскизы будущего символа приюта. Гости выберут лучший образ барсика, который станет талисманом «Лесопилки».



Фото: Псковская региональная общественная организация «Зоозащита»



Фото: Псковская региональная общественная организация «Зоозащита»



Фото: Псковская региональная общественная организация «Зоозащита»



Фото: Псковская региональная общественная организация «Зоозащита»



Фото: Псковская региональная общественная организация «Зоозащита»



Фото: Псковская региональная общественная организация «Зоозащита»



Фото: Псковская региональная общественная организация «Зоозащита»



Фото: Псковская региональная общественная организация «Зоозащита»



Фото: Псковская региональная общественная организация «Зоозащита»



Фото: Псковская региональная общественная организация «Зоозащита»



Фото: Псковская региональная общественная организация «Зоозащита»



Фото: Псковская региональная общественная организация «Зоозащита»



Фото: Псковская региональная общественная организация «Зоозащита»



Фото: Псковская региональная общественная организация «Зоозащита»



Фото: Псковская региональная общественная организация «Зоозащита»



Фото: Псковская региональная общественная организация «Зоозащита»



Фото: Псковская региональная общественная организация «Зоозащита»



Фото: Псковская региональная общественная организация «Зоозащита»



































Программа праздника

С 12:00:

открытие фестиваля (с участием руководителя приюта Веры Коротковой).

Интерактивные площадки:

«ЭКОбаза» – экологическое просвещение; «Каверинка» – викторины для детей; Книжная полка – лучшая литература и игра от библиотеки «Радуга».

С 13:00 до 14:00:

главное событие : дефиле выпускников;

: дефиле выпускников; вручение благодарностей участникам парада.

С 14:00 до 16:00:

творческие мастер-классы:

мастер-класс «Роспись деревянных игрушек»;

мастер-класс «Рисуем питомцев с натуры».

Игры с собаками от клуба «Счастливые пёсы».

Гаражная распродажа – уникальные находки в поддержку приюта.

«Корзина добра» – приносите корма для подопечных «Лесопилки».

С 15:00 до 16:00:

концерт на сцене:

детские песни;

выступление автора – Константин Духанский;

выступление автора – «Опаловый цветок».

В 16:15:

закрытие фестиваля, общее фото и благодарности партнёрам.

Фестиваль состоится при поддержке Фонда президентских грантов. Возрастная категория: 0+