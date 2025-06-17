«Встречаем лето добрыми делами»: программа зоозащитного фестиваля «Коридор-2025» в Пскове
III Семейный зоозащитный фестиваль «Коридор-2025» пройдёт на территории зооприюта «Лесопилка» (улица Новгородская, 7) в Пскове 21 июня с 12:00 до 17:00. Мероприятие, которое организует Псковская региональная общественная организация «Зоозащита» при поддержке Фонда президентских грантов, будет бесплатным, сообщили ПАИ организаторы.
Главными событиями фестиваля станут торжественное дефиле собак-выпускников с их новыми семьями и кураторов приютских собак «Красная дорожка» (с 13:00 до 13:45) и выставка-голосование «Барсик-зоозащитник» (весь день), на которой художественная студия «Полосатый кот» представит работы своих учеников – эскизы будущего символа приюта. Гости выберут лучший образ барсика, который станет талисманом «Лесопилки».
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Фото: Псковская региональная общественная организация «Зоозащита»
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Фото: Псковская региональная общественная организация «Зоозащита»
-
Фото: Псковская региональная общественная организация «Зоозащита»
-
Фото: Псковская региональная общественная организация «Зоозащита»
-
Фото: Псковская региональная общественная организация «Зоозащита»
-
Фото: Псковская региональная общественная организация «Зоозащита»
-
Фото: Псковская региональная общественная организация «Зоозащита»
-
Фото: Псковская региональная общественная организация «Зоозащита»
-
Фото: Псковская региональная общественная организация «Зоозащита»
-
Фото: Псковская региональная общественная организация «Зоозащита»
-
Фото: Псковская региональная общественная организация «Зоозащита»
-
Фото: Псковская региональная общественная организация «Зоозащита»
-
Фото: Псковская региональная общественная организация «Зоозащита»
-
Фото: Псковская региональная общественная организация «Зоозащита»
-
Фото: Псковская региональная общественная организация «Зоозащита»
-
Фото: Псковская региональная общественная организация «Зоозащита»
-
Фото: Псковская региональная общественная организация «Зоозащита»
-
Фото: Псковская региональная общественная организация «Зоозащита»
Программа праздника
С 12:00:
- открытие фестиваля (с участием руководителя приюта Веры Коротковой).
Интерактивные площадки:
- «ЭКОбаза» – экологическое просвещение;
- «Каверинка» – викторины для детей;
- Книжная полка – лучшая литература и игра от библиотеки «Радуга».
С 13:00 до 14:00:
- главное событие: дефиле выпускников;
- вручение благодарностей участникам парада.
С 14:00 до 16:00:
творческие мастер-классы:
- мастер-класс «Роспись деревянных игрушек»;
- мастер-класс «Рисуем питомцев с натуры».
Игры с собаками от клуба «Счастливые пёсы».
Гаражная распродажа – уникальные находки в поддержку приюта.
«Корзина добра» – приносите корма для подопечных «Лесопилки».
С 15:00 до 16:00:
концерт на сцене:
- детские песни;
- выступление автора – Константин Духанский;
- выступление автора – «Опаловый цветок».
В 16:15:
- закрытие фестиваля, общее фото и благодарности партнёрам.
Фестиваль состоится при поддержке Фонда президентских грантов. Возрастная категория: 0+
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