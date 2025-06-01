Кино и жизнь. Показ советских фильмов на парклете «Эфир» в центре Пскова

Просмотр эпизодов советских художественных фильмов о годах войны прошёл сегодня на парклете «Эфир» Псковского агентства информации в рамках проекта «Помним!», посвящённого годовщине начала Великой Отечественной войны. После показа фрагментов из картин «В бой идут одни старики», «Они сражались за Родину», «А зори здесь тихие», «Иди и смотри», «Офицеры» и «Летят журавли» собравшиеся обсудили культурную ценность кинолент и их связь с Псковщиной.

Атмосфера показа – в фоторепортаже Валерии Ковалёвой.