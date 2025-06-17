Права участника СВО из Пушкиногорского района восстановила прокуратура

23:23, 17 июня 2025, ПАИ

Прокуратура Пушкиногорского района по обращению близкого родственника участника СВО провела проверку исполнения законодательства об исполнительном производстве, сообщили ПАИ в районной прокуратуре.

Установлено, что участник СВО имел задолженность перед ресурсоснабжающей организацией по оплате коммунальных услуг. В связи с этим теплоснабжающая организация направила в банк исполнительный документ, по которому расчетный счёт должника арестовали.

При этом, в соответствии с требованиями законодательства, исполнительное производство подлежит приостановлению в случае, если должник принимает участие в специальной военной операции.

В связи с вышеизложенным прокуратура района направила в марте 2025 года в теплоснабжающую организацию требование приостановить исполненительное производство. В результате взыскатель отозвал исполнительный документ из банковской организации, арест с банковского счёта снят. Права участника СВО на пользование денежными средствами на его расчётном счету восстановлены.