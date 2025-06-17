Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Права участника СВО из Пушкиногорского района восстановила прокуратура

Прокуратура Пушкиногорского района по обращению близкого родственника участника СВО провела проверку исполнения законодательства об исполнительном производстве, сообщили ПАИ в районной прокуратуре.

Установлено, что участник СВО имел задолженность перед ресурсоснабжающей организацией по оплате коммунальных услуг. В связи с этим теплоснабжающая организация направила в банк исполнительный документ, по которому расчетный счёт должника арестовали.

При этом, в соответствии с требованиями законодательства, исполнительное производство подлежит приостановлению в случае, если должник принимает участие в специальной военной операции.

В связи с вышеизложенным прокуратура района направила в марте 2025 года в теплоснабжающую организацию требование приостановить исполненительное производство. В результате взыскатель отозвал исполнительный документ из банковской организации, арест с банковского счёта снят. Права участника СВО на пользование денежными средствами на его расчётном счету восстановлены.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












17 июня 2025

Правильные фильмы воспитывают в детях патриотизм – участница поискового отряда «Первый рубеж»
17 июня 2025

Очередная группа псковских контрактников отправилась на службу в армию
17 июня 2025

В церкви Николы со Усохи в Пскове продолжается монтаж покрытия четверика
17 июня 2025

Участник боевых действий – о работе центра «Воин» с детьми: Это инвестиция в будущее
17 июня 2025

Историко-культурный центр Философовых в Бежаницах получил новое оборудование по нацпроекту
17 июня 2025

Переселенка из Бельгии – о своём переезде: Русская душа не выдержала
17 июня 2025

Участник СВО стал зрителем на показе фильмов о войне на парклете ПАИ
17 июня 2025

Клематис-гигант вырос в Бежаницком округе

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...