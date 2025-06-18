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Общество

Воробьиные ночи начинаются с сегодняшнего дня

Священномученика Дорофея Тирского, который жил в III-IV веках, чествуют сегодня, 18 июня, сообщает calend.ru.

Фото: ПАИ

Дорофей служил епископом в финикийском городе Тире. При императоре Диоклетиане в период гонения на христиан он скрывался от язычников, вернуться в Тир епископ смог только после того, как на трон взошёл император Константин, который издал Миланский эдикт. Документ провозглашал религиозную терпимость на территории Римской империи.

Дорофей управлял своей епархией около 50 лет. Однако ему не суждено было умереть от старости: в период правления Юлиана Отступника епископ принял мученическую смерть.

Святой Дорофей считается автором «Синопсиса» – собрания сказаний о житии пророков и апостолов. В нём содержится один из вариантов списка апостолов от семидесяти (так принято называть учеников Иисуса Христа, а также их непосредственных учеников; считается, что они были избраны в последний год земной жизни Спасителя).

На Руси считалось, что с Дорофея начинаются самые короткие ночи в году – «воробьиные». Также в этот день расцветает сон-трава, или прострел. С сон-травой были связаны поверья. Люди считали, что нечистая сила обходит её за 12 вёрст.

Наблюдали в этот день за разными приметами. Если Дорофей выдавался тёплым да ясным – ждали, что зерно уродится крупным. Если же в этот день на огурцах видели много пустоцвета, то нужно было совершить специальный обряд. Хозяйка брала старый лапоть, волокла его ногою в огород и забрасывала в огурцы, приговаривая: «Как густо сей лапоть плелся, так чтобы и огурцы мои плелись». Также считалось, что если утром на Дорофея выполоть все сорняки, то они больше не вырастут. Такая же примета существовала и в отношении волос на теле.

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