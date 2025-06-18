О летнем детском отдыхе поговорят в программе «Среда обитания»

11:26, 18 июня 2025, ПАИ

Программа «Среда обитания» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 18 июня, в 14:00. Гостьей программы станет заместитель председателя комитета по образованию Псковской области Татьяна Лозницкая.

Для скольких детей регион планирует организовать оздоровительные смены летом 2025 года и как эта цифра коррелирует с числом желающих отправиться в детские лагеря? Будут ли в Псковской области в этом году отдыхать дети из других регионов и стран? Как была подготовлена к сезону инфраструктура детского отдыха? Сколько в регионе частных детских загородных лагерей? Какие мероприятия проводятся в Псковской области в 2025 году в рамках федерального Года детского отдыха?

Об этом и многом другом – в эфире программы «Среда обитания» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

Задать вопросы гостье эфира можно по телефону (8 8112) 67-28-83.