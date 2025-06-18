Закон о создании национального мессенджера одобрил Совет Федерации

11:43, 18 июня 2025, ПАИ

Закон о создании в России национального мессенджера одобрил Совет Федерации. Об этом сообщается в Telegram-канале Совфеда.

Соответствующий документ за авторством сенаторов Андрея Клишаса, Ирины Рукавишниковой (в период исполнения ею полномочий сенатора РФ) и депутатов Государственной Думы одобрен на пленарном заседании единогласно.

Ключевые особенности многофункционального сервиса обмена информацией:

- новая цифровая платформа объединит функции мессенджера и государственных сервисов;

- граждане смогут удостоверять личность с помощью цифрового ID – без необходимости предъявлять бумажные документы – в том числе при заселении в гостиницы или подтверждении возраста при покупке товаров (за исключением отдельных случаев);

- приложение обеспечит взаимодействие участников образовательных отношений;

- государственные и муниципальные органы получат возможность использовать платформу для общения с гражданами;

- разработка отечественным юрлицом и включение в реестр российского ПО;

- интеграция с системой «Госключ» позволит использовать усиленную цифровую подпись при заключении договоров;

- сервис станет безопасной и конкурентоспособной альтернативой иностранным мессенджерам.