Закон о создании национального мессенджера одобрил Совет Федерации
Закон о создании в России национального мессенджера одобрил Совет Федерации. Об этом сообщается в Telegram-канале Совфеда.
Соответствующий документ за авторством сенаторов Андрея Клишаса, Ирины Рукавишниковой (в период исполнения ею полномочий сенатора РФ) и депутатов Государственной Думы одобрен на пленарном заседании единогласно.
Ключевые особенности многофункционального сервиса обмена информацией:
- новая цифровая платформа объединит функции мессенджера и государственных сервисов;
- граждане смогут удостоверять личность с помощью цифрового ID – без необходимости предъявлять бумажные документы – в том числе при заселении в гостиницы или подтверждении возраста при покупке товаров (за исключением отдельных случаев);
- приложение обеспечит взаимодействие участников образовательных отношений;
- государственные и муниципальные органы получат возможность использовать платформу для общения с гражданами;
- разработка отечественным юрлицом и включение в реестр российского ПО;
- интеграция с системой «Госключ» позволит использовать усиленную цифровую подпись при заключении договоров;
- сервис станет безопасной и конкурентоспособной альтернативой иностранным мессенджерам.