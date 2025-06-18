Госдума приняла законопроект о повышении студенткам пособия по беременности и родам

11:51, 18 июня 2025, ПАИ

Депутаты Государственной Думы приняли в первом чтении законопроект об увеличении размера пособий по беременности и родам женщинам, обучающимся в вузах, организациях дополнительного профобразования и научных организациях. Инициатива направлена на реализацию поручений президента России, сообщается в Telegram-канале ГД.

Документом предлагается повысить данные выплаты до прожиточного минимума трудоспособного населения того региона, в котором проживают обучающиеся. Таким образом, средний размер пособия по беременности и родам обучающимся женщинам составит 90 202 рубля. Сейчас такое пособие выплачивается в размере стипендии и не превышает 23 тысяч рублей.

«Важно поддержать будущих мам, молодые семьи с детьми. Повышение уровня их благополучия — одна из ключевых задач. Число семей с детьми, в том числе многодетных, в нашей стране должно расти. От этого зависит сбережение нашего народа — это основа развития государства, сильной России», — говорил ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин.