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Общество

Членам семей погибших участников СВО облегчат процесс вступления в наследство

Членам семей погибших участников СВО облегчат процесс вступления в наследство, сообщается в телеграм-канале Совета Федерации.

Закон, инициированный сенаторами Андреем Клишасом, Дарьей Лантратовой, Вячеславом Тимченко, Сергеем Перминовым, Сергеем Карякиным и депутатами Государственной Думы, одобрен Советом Федерации.

Документом устанавливается, что наследство лица, погибшего в связи с участием в СВО, будет открываться с даты составления записи акта гражданского состояния о смерти, если дата смерти человека неизвестна либо отличается от даты составления документов более чем на три месяца.

Законодательные изменения распространяются также на граждан, проживающих или временно находившихся на территориях проведения СВО и погибших в связи с обстоятельствами, имевшими место на указанных территориях.

Закон вступает в силу с 15 июля.

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