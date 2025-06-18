Футбольный клуб «Химки» приостановил деятельность

13:30, 18 июня 2025, ПАИ

Руководство футбольного клуба «Химки» приняло решение приостановить деятельность команды в текущем виде, сообщает пресс-служба команды.

24 мая стало известно, что «Химки» не получили лицензию для участия в следующем сезоне РПЛ. 28 мая Российский футбольный союз (РФС) отклонил апелляцию клуба на это решение.

В заявлении клуба указано, что данное решение было непростым. Руководство подчеркнуло, что клуб до последнего боролся за право выступать в новом сезоне РПЛ, предприняв все возможные меры для сохранения клуба и обеспечения его устойчивости. Однако, по словам представителей клуба, эти усилия были признаны недостаточными в соответствии с регламентами РФС и РПЛ.