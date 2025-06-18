Михаил Ведерников – о русофобии в соседних странах: Не будем питать иллюзий о силе моськи

13:50, 18 июня 2025, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников ответил на вопрос о русофобии на Западе в эфире одной из псковских радиостанций.

«Время все расставит по местам. Россия - большая, сильная, нас не победить, мы динамично развиваемся, сохраняя культуру, чтя историю, прививая традиционные ценности детям, чего не скажешь о зарубежных странах, - отметил Михаил Ведерников. - Что касается ближайших соседей - не будем питать иллюзий о силе моськи, которая лает на слона. А наших граждан мы в обиду не дадим».

По его словам, многие соотечественники сейчас переселяются в Россию, в том числе остаются в Псковской области. «Процент таких переселенцев достаточно высокий. У нас есть адресная программа помощи переселенцам. К тому же, мы единственный регион в стране, где создан институт уполномоченного по работе с соотечественниками», - подчеркнул глава региона.

Напомним, что с начала реализации государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом (далее – государственная программа), на постоянное место жительства в Псковскую область с 2010 года по май 2025 года переселилось 12 440 соотечественников из 25 стран, в том числе в 2024 году – 539 человек, за январь – май 2025 года – 234 человека из 14 стран.

Больше всего переселенцев по государственной программе переехало из Туркменистана, Латвии, Эстонии.