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Общество

Лебедь вернулся в «Птичий дворик» из Крыпецкого монастыря

Лебедь Мартин вернулся на подворье «Птичий дворик» после долгой разлуки. Об этом сообщается в группе «Птичий дворик» в соцсети «ВКонтакте».

Год назад сотрудники подворья передали лебедя в Крыпецкой монастырь, поскольку в приюте не хватало места для птицы, а на территории монастыря есть водоём.

«Он улетал оттуда, потом возвращался, мы навещать ездили. <...> Он объявился в соседней деревне, о чем нам сообщили местные жители, вернулся. Геннадий Александрович сегодня ездил его забирать, встреча была очень трогательной. Мартин лез в объятья и даже положил голову ему на плечо! Про их дружбу мы рассказывали вам не раз за те годы, что этот красавец жил на подворье», – говорится в сообщении.

В итоге лебедя решили оставить на территории «Птичьего дворика».

«Так как лебедь Бухля нашла себе пару на воле, а прудок у нас в замечательном состоянии, возвращать в монастырь мы его не планируем, пусть остается», – подчеркнули сотрудники подворья.

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