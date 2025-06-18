Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Купальский тур в усадьбу Римского-Корсакова организует Псковский музей

Купальский тур в усадьбу Римского-Корсакова организует Псковский музей 5 июля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея-заповедника.

Фото: пресс-служба Псковского музея

«Главная цель этой поездки – встретить Ивана Купалу. Вас ждет погружение в атмосферу древнего славянского праздника – праздника огня и воды, молодости и любви. Вы узнаете о силе целебных трав, научитесь плести купальские венки, сыграете в старинные игры и, конечно же, посоревнуетесь в прыжках через костер. Также в рамках тура вас ждет обстоятельная экскурсия по музею-усадьбе, прогулки по тенистым парковым аллеям к озеру и классическое русское чаепитие в духе XIX века», – уточнили в пресс-службе.

Отправление 5 июля в 10:30 от главного здания музея (улица Некрасова, 7) на автобусе. Возвращение около 18:00. Обязательна предварительная запись. Билеты можно приобрести в кассе музея (Некрасова, 7). Телефон для справок и бронирования 8 8112 66 33 11.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












18 июня 2025

Какие пространства выиграли в голосовании на благоустройство, рассказал глава Пскова
18 июня 2025

Сбербанк с начала года помог сохранить россиянам от мошенников более 170 млрд рублей
18 июня 2025

Названа средняя стоимость отдыха в летних лагерях Псковской области
18 июня 2025

Птенцы появились у лебедей-шипунов в Изборске
18 июня 2025

Четыре километра асфальта сняли в Псковской области на трассе у границы с Латвией
18 июня 2025

Энергетики напоминают о недопустимости незаконного размещения ВОЛС на опорах электросетей
18 июня 2025

Программу «До 16 и старше» представят на кинофестивале «Западные ворота – 2025» в Пскове
18 июня 2025

В Псковском гидрометцентре рассказали, когда ждать летней погоды

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...