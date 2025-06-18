Более 12 тысяч детей отдохнут в летних лагерях Псковской области

15:28, 18 июня 2025, ПАИ

12,5 тысячи детей отдохнут в оздоровительных учреждениях на территории Псковской области в этом году. Об этом сообщила заместитель председателя регионального комитета по образованию Татьяна Лозницкая в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 18 июня.

7 555 детей отдохнут в загородных лагерях, в дневных – 5 200 детей. По словам гостьи студии, если сравнивать с прошлым и позапрошлым годом, то количество выдаваемых путёвок осталось на прежнем уровне.

«Отмечен рост количества детей, нуждающихся в отдыхе на территории региона. Не всех детей, к сожалению, мы можем обеспечить льготными путёвкам, но есть возможность приобрести их за полную стоимость. Если не получается отдохнуть в загородных лагерях, то практически все могут отправиться в пришкольные лагеря», – сказала Татьяна Лозницкая.

Всего было подано 18 153 заявки на получение путёвок, по сравнению с прошлым годом их количество увеличилось на тысячу, или 3,6%. «Отдых в Псковской области пользуется всё большим и большим спросом», – заключила зампредседателя комитета по образованию.