Четыре километра асфальта сняли в Псковской области на трассе у границы с Латвией

15:46, 18 июня 2025, ПАИ

На трассе Остров – Вышгородок – граница с Латвийской Республикой ведутся работы по фрезерованию дорожного покрытия, сообщили ПАИ в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству. Ремонт производится по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».

Работы ведутся на отрезке с 20-го по 28-й км, общей протяжённостью 7,38 км. Сейчас подрядчик уже отфрезеровал четыре километра изношенного асфальта.

Затем дорожники выполнят устройство двух слоев нового асфальтобетонного покрытия, укрепят обочины, отремонтируют автобусные остановки, обустроят съезды и пересечения. Для повышения безопасности дорожного движения специалисты нанесут разметку.

Завершить работы планируется до 8 августа.

Автодорога Остров – Вышгородок – граница с Латвийской Республикой связывает Островский район с Пыталовским муниципальным округом и обеспечивает выход к государственной границе. Трасса входит в опорную дорожную сеть Псковской области и ежедневно используется как грузовым, так и пассажирским транспортом.

В прошлом году был обновлён соседний участок этой же трассы протяженностью 9 км – с 28-го по 37-й км, расположенный на границе Островского района и Пыталовского муниципального округа. На ремонт участков выделено порядка 403 млн рублей из федерального бюджета.