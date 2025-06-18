Великолучанин уплатил налоги после ареста земельного участка

17:23, 18 июня 2025, ПАИ

Арест земельного участка побудил должника погасить налоговую задолженность в размере 10 миллионов 500 тысяч рублей, сообщили ПАИ в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

В отделении судебных приставов в Великих Луках находилось исполнительное производство по взысканию с гражданина долгов по налогам и сборам.

Осознавая наличие задолженности, 46-летний мужчина не предпринял никаких шагов для её погашения. В связи с этим судебный пристав-исполнитель применил ряд принудительных мер.

Также было установлено, что у должника есть несколько земельных участков и нежилое помещение в собственности. Сотрудник ведомства выехал на место и составил акт описи и ареста имущества. Не желая расставаться с собственностью, должник оплатил всю сумму долга. Платёжное поручение, подтверждающее полное погашение, поступило в структурное подразделение ведомства.

Исполнительное производство завершено фактическим исполнением, уточнили в пресс-службе.