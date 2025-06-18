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Общество

Регистрация на мероприятия в День молодёжи в Пскове уже открыта

Провести День молодёжи активно и интересно предлагают молодым людям Псковской области. Как сообщили ПАИ в АНО «Центр молодёжи и общественных инициатив», регистрация на мероприятия, которые пройдут 28 июня в Доме молодёжи, уже открыта.

Изображение: комитет по молодёжной политике Псковской области

28 июня участников ожидает множество различных мероприятий, организованных в нескольких тематических зонах: лекторий, область ВФМ, места для встреч, мастер-классов, предпринимательства, отдыха и многое другое.

Программа в пространстве «Лекторий» на втором этаже Дома молодёжи (актовый зал):

  • 13:00 – открытый диалог на тему «Как открыть свой бизнес?» от регионального сообщества «Росмолодёжь. Предпринимай». Участники смогут узнать о тонкостях открытия собственного дела и получить ценные советы;
  • 14:15 – психологическая игра «Деньги как ресурс» от психологического сообщества «ЭХО». Игра поможет участникам разобраться в вопросах финансового планирования и управления ресурсами;
  • 15:30 – лекция «Нейросети: генерации и применение» от преподавателя, дизайнера, художника и промпт-инженера Дарьи Николаевой. Лекция будет посвящена современным технологиям и их применению в различных сферах;
  • 16:30 – встреча с известным блогером из Москвы. Участники смогут задать вопросы и узнать о секретах успешного ведения блога и продвижения в социальных сетях;
  • 19:00 – музыкальный квартирник от «Лофта» с участием псковских музыкантов. Вечер завершится музыкальным выступлением, где молодые таланты представят свои композиции.

«Помимо лекций и встреч, в Доме молодёжи будут организованы мастер-классы, зоны отдыха и предпринимательства. Это отличная возможность для молодых людей получить новые знания и весело провести время в компании единомышленников», – отметили организаторы.

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