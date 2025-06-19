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Общество

Преподаватель великолукского филиала ПсковГУ стал участником полуфинала Всероссийского конкурса наставников

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе великолукского филиала ПсковГУ Александр Торбин принял участие в полуфинале Всероссийского конкурса наставников «Быть, а не казаться». Мероприятие проходило с 4 по 8 июня в Иваново, сообщили ПАИ в пресс-службе ПсковГУ.

Фото: пресс-служба ПсковГУ

Программа полуфинала включала просветительскую и образовательную часть, собеседование с экспертной комиссией и решение практических заданий по патриотическому воспитанию.

В результате четырёх полуфиналов из 2 000 участников выбрали 400 наставников, которые представят свой регион на финальном этапе конкурса в сентябре.

Ранее сообщалось, что студентка института гуманитарных наук и языковых коммуникаций ПсковГУ Вероника Павлова также вышла в полуфинал Всероссийского конкурса наставников в Иваново.

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