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Экономика

Возможности ПИШ Союзного государства представили китайской бизнес-делегации

Возможности Передовой инженерной школы гибридных технологий в станкостроении Союзного государства представили на деловой встрече с представителями китайских промышленных компаний. Мероприятие организовала Торгово-промышленная палата Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе ПсковГУ.

Фото предоставили в представительстве МИД России в Пскове

Доцент ПИШ Союзного государства Дмитрий Гринёв презентовал перспективы сотрудничества в области образования, научно-производственной деятельности и инноваций.

Добавим, китайская делегация приехала из провинции Шэньси. Цель визита – знакомство с компаниями-производителями товаров и услуг Псковской области, изучение возможностей для сотрудничества и инвестиций, поиск потенциальных партнёров. Псковский бизнес на мероприятии представили 27 компаний.

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