Возможности ПИШ Союзного государства представили китайской бизнес-делегации

08:19, 19 июня 2025, ПАИ

Возможности Передовой инженерной школы гибридных технологий в станкостроении Союзного государства представили на деловой встрече с представителями китайских промышленных компаний. Мероприятие организовала Торгово-промышленная палата Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе ПсковГУ.

Доцент ПИШ Союзного государства Дмитрий Гринёв презентовал перспективы сотрудничества в области образования, научно-производственной деятельности и инноваций.

Добавим, китайская делегация приехала из провинции Шэньси. Цель визита – знакомство с компаниями-производителями товаров и услуг Псковской области, изучение возможностей для сотрудничества и инвестиций, поиск потенциальных партнёров. Псковский бизнес на мероприятии представили 27 компаний.