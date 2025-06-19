Депрессия и травмы: чем опасен подростковый возраст

14:35, 19 июня 2025, ПАИ

Когда ребёнок становится подростком? Почему они такие колючие? Что необходимо делать родителям? Чем опасен подростковый возраст? Ответы на все важные вопросы – в интервью главного врача Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Марии Отрадновой.

Самое важное – общение

– Мария Анатольевна, в каком возрасте дети сегодня становятся подростками, изменились ли параметры по сравнению с прошлым?

– Да. В 90-е годы подростковый период начинался с 13 лет, а сейчас можно сказать, что дети психологически вступают в подростковый период уже лет в девять. И это создаёт определённые проблемы в семейных отношениях. Мало, чтобы подросток был сыт и обут-одет. С ним нужно разговаривать, понимать его интересы и внутренний мир. В 90-е годы родителям было не до общения и не до переживаний своих подростков – не хватало времени, нужно было постоянно работать, чтобы просто выжить.

Поэтому дети того времени не имели близкого контакта с родителями и сегодня им сложно говорить уже со своими детьми, а это на самом деле очень важно. Если в семье между подрастающим поколением и родителями взаимопонимание и доверие, дети избегают массы современных проблем – например, не станут жертвой телефонного мошенничества. Когда ребёнок может о любой проблеме сказать маме и папе, они его направят, посоветуют, что делать в той или иной ситуации, и помогут. А если ребёнок боится, что ему за что-то влетит, он, естественно, станет выкручиваться и попадёт в тяжёлую ситуацию. Такие примеры мы видим в прессе и в соцсетях.

Поэтому общение – самое важное в подростковом периоде. И нет ничего зазорного, если родители понимают, что сами не справляются, обратиться за помощью к специалистам – к школьным психологам, к психологам медицинских учреждений и нашего центра. Наладить контакт с ребенком – это помочь себе и ему, чтобы не случилось проблем в общении в будущем, а вы были по-настоящему одной семьей.

Играй, гормон!

– Почему так сложно общаться с подростком? Почему из мягкого, пушистого зайки ребёнок вдруг превращается в колючего ёжика?

– Ребёнок меняется физически. И если, например, у подростка из СМИ, интернета в голове сложилась идеальная картинка, как она или он должны выглядеть, а они в идеал не вписываются, это очень сильно влияет на психоэмоциональное состояние. Дети уходят в агрессию к окружающим, в депрессию, что отражается на их взаимоотношениях с социумом. На самочувствие влияет все: гормональные изменения – у подростков частые головные боли, телефоны – это вечно скрюченные спины, ухудшение зрения, повсеместный фастфуд, без которого подростки никуда.

– Раньше были в поликлиниках подростковые кабинеты, а сейчас есть специалисты, работающие с этими детьми?

– Конечно. Такой специалист очень нужен, потому что в подростковом возрасте организм уже вроде не детский, но ещё и не взрослый. И доктору, помимо чисто медицинских аспектов, нужно применять ещё и психологические методы воздействия. Например, очень часто подростки с гормональными проблемами приходят к эндокринологам. И доктору необходимо найти подход к ребёнку, чтобы объяснить на понятном языке, что происходит с его организмом. Это комплексный подход, занимающий больше времени и требующий больше усилий. Подростки ведь все колючие и, приходя к доктору, по сути, незнакомому человеку, ведут себя иногда вызывающе, а иногда хитрят, утверждая, что насквозь больные.

Планирование жизни

– Как оценивать заметное стремление наших девятиклассников уехать из комфортных домашних условий в колледжи с общежитием в Москве или Санкт-Петербурге?

– Это либо желание убежать от гиперопеки, чтобы освободиться и жить самостоятельно, либо дети действительно хотят поступить в хорошие вузы. Они понимают, что в столичных городах шансов больше. Раньше такие случаи в Пскове были единичными, а в последнее время очень часто слышу от своих знакомых, что дети выбирают школы в столицах, преимущественно специализированные – физико-математические, компьютерные, спортивные, лингвистические, юридические. И уезжают из дома в 15 лет, чтобы учиться в такой школе и затем поступить в конкретный вуз. В суворовские училища дети вообще в 12 лет уезжают.

Понятно, что все дети разные. Некоторым подросткам нужен жёсткий родительский контроль – это единственный способ ввести их в рамки. И когда они уезжают в другой город, у них иногда взрыв происходит, как говорится, срывает башню. А вот у детей, которые жили в спокойных условиях, при умеренном контроле, переезд в другой город ничего фактически не меняет и нет срывов. Мама звонит по телефону, пишет в мессенджере. Они спокойно учатся и спокойно идут по жизни.

Тонкая грань

– В подростковом возрасте происходит активное половое созревание. Нужно ли поговорить с ребёнком на эту тему?

– Надо не просто поговорить, а сделать это грамотно, чтобы ребёнок получил ответы в соответствии со своим возрастом.

9-летнему можно сказать одно, 12-летнему – совершенно другое. Для каждого свои вопросы и свои ответы. Не всегда, к сожалению, родители умеют поговорить с ребёнком, не стимулируя к этой теме излишний интерес, чтобы у него не возникло желания что-то ещё узнать в интернете либо у старших друзей.

Тема полового созревания давно и многогранно исследуется. Тут главное не навредить, ведь можно в два направления уйти: либо отбить у детей вообще всякое желание и впоследствии они будут иметь проблемы во взаимоотношениях с противоположным полом, либо наоборот. Здесь очень тонкая грань. До сих пор психологи сталкиваются с женщинами, которым дома внушили: все мужчины – зло, которое и близко нельзя подпускать. Такие женщины и до 40 лет не могут избавиться от подобного стереотипа. Девочка, выросшая в однополой семье с мамой и бабушкой, может ненавидеть всех мужчин только за то, что они мужчины, потому что ей с детства глубоко вбили в голову: если вдруг что-то произойдёт, это будет очень плохо. И даже не всегда, к сожалению, психологи в состоянии ей помочь.

То же касается и боязни отношений с противоположным полом у сыночек-корзиночек, выросших только с мамой и бабушкой: мол, всем девочкам от тебя нужны только деньги и квартира, а ты самый прекрасный. В итоге мужчине в голову вбит только один паттерн: всем женщинам нужны от него только материальные блага и чтобы он за ней ухаживал. Таким тоже потом очень сложно построить семью, а если даже и строят, то всё равно в браке нет тёплых и гармоничных отношений.

Травматизм на первом месте

– 10 лет назад самыми серьёзными подростковыми проблемами считались ранние беременности и роды, болезни, передающиеся половым путем, неправильное питание, депрессии и расстройства, суицидальные наклонности, экстремальный спорт, вредные привычки и травмоопасное поведение. Что можно сказать о сегодняшней ситуации?

– Есть страны, для которых подростковые беременности, роды и болезни, передающиеся половым путем, – действительно огромная проблема. Но не для России и Псковской области – у нас работа в молодёжной среде по профилактике нежелательных беременностей и инфекций, передающихся половым путем, поставлена очень хорошо. Практически во всех школах и средних учебных заведениях региона реализуется несколько превентивных программ. Их ведут специалисты – нашего центра и других учреждений, которых мы обучили. Так что дети нужную информацию получают и понимают. И в принципе для них вопрос подростковой беременности закрыт, потому что они считают: это меня привяжет к определенным обязанностям, а я этого не хочу.

А вот вопрос детского травматизма сейчас очень острый. И касается не только подростков, а вообще детей. Мы все пользователи соцсетей и практически каждый день видим: ребёнок выпал из окна или разбился на самокате. Такое раньше случалось редко, а сейчас подобных случаев довольно много.

Покупая ребёнку электросамокат или любое средство личной мобильности, вы должны быть уверены: ребенок знает, как им пользоваться, знает правила движения, имеет защиту. Ведь даже лёгкая ямка на дороге, которых у нас, пожалуй, очень много, может стоить ему жизни – попал колесом, не удержался, перелетел через руль – и всё. И не только ему, а еще тому, с кем он столкнётся. Поэтому ответственность лежит только на родителях. Если вы покупаете своему ребёнку средство передвижения, должны понимать, что даете ему потенциально опасную вещь. Нужно быть твёрдо уверенным, что сын или дочь ею правильно распорядится.

Также качели во дворах, бассейны и пруды на участках возле частных домов и дач – это зона ответственности родителей. Вы должны быть уверены, что ваш 2-летний ребёнок не залезет в бассейн, не подойдет к окну и не выпадет из него. Мы об этом много говорим, но, к сожалению, несчастных случаев меньше не становится.

Что касается курения. 10 лет назад в среднем по России дети начинали курить в 12 лет. Сейчас ситуация поменялась. Мы работаем с детьми и подростками по вопросам курения сигарет и вейпов уже довольно давно. Сначала процент детей, которые рано начали курить, был довольно высокий, в основном среди учащихся техникумов, колледжей. Причём превалировали девочки. В последнее время политика, направленная на ограничение курения, имеет очень хорошую отдачу. Всё больше подростки говорят, что не пробовали и не хотят, потому что это дорого, а главное – не модно и некрасиво. Вот что для подростка очень важно, ведь в его возрасте вопросы здоровья и ценности жизни вторичны.