Главред многотомника «Солдаты Победы» Николай Никитенко станет гостем программы «Минкульт»

11:28, 19 июня 2025, ПАИ

Краевед, историк, главный редактор многотомника «Солдаты Победы» Николай Никитенко станет гостем программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 19 июня, в 14:00.

– 10 лет работы: что такое «Книга Памяти» и как она связана с многотомником «Солдаты Победы»?

– На основе фактов: что является основой для создания тома «Солдаты Победы»?

– Удивительные истории: как работа над книгой «Солдаты Победы» позволила узнать об уникальных судьбах участников Великой Отечественной войны, напрямую связанных с Псковской областью?

– 22 июня 1941 год: как Псков встретил известие о начале Великой Отечественной войны?

– Иная версия: встречались ли случаи расхождений между официальными источниками и воспоминаниями ветеранов?

Об этом и многом другом – в эфире «Минкульта» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».