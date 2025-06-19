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Главред многотомника «Солдаты Победы» Николай Никитенко станет гостем программы «Минкульт»

Краевед, историк, главный редактор многотомника «Солдаты Победы» Николай Никитенко станет гостем программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 19 июня, в 14:00.

Николай Никитенко. Фото: ПАИ

– 10 лет работы: что такое «Книга Памяти» и как она связана с многотомником «Солдаты Победы»?

– На основе фактов: что является основой для создания тома «Солдаты Победы»?

– Удивительные истории: как работа над книгой «Солдаты Победы» позволила узнать об уникальных судьбах участников Великой Отечественной войны, напрямую связанных с Псковской областью?

– 22 июня 1941 год: как Псков встретил известие о начале Великой Отечественной войны?

– Иная версия: встречались ли случаи расхождений между официальными источниками и воспоминаниями ветеранов?

Об этом и многом другом – в эфире «Минкульта» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

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