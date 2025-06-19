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Общество

В Пскове разработают программу развития коммунальных систем и проверят ливнёвку

Администрация Пскова объявила аукцион на формирование муниципальной геоинформационной системы. Информация размещена на сайте госзакупок.

Максимальная цена контракта составляет 26 миллионов рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются до 23 июня.

Фото: ПАИ

Исполнитель контракта должен будет разработать программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, выполнить техническое обследование систем ливневой канализации, актуализировать схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Добавим, что муниципальная геоинформационная система – это инструмент комплексного управления территорией, который обеспечивает информационную поддержку различным сферам муниципального управления.

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