В Пскове разработают программу развития коммунальных систем и проверят ливнёвку

13:01, 19 июня 2025, ПАИ

Администрация Пскова объявила аукцион на формирование муниципальной геоинформационной системы. Информация размещена на сайте госзакупок.

Максимальная цена контракта составляет 26 миллионов рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются до 23 июня.

Исполнитель контракта должен будет разработать программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, выполнить техническое обследование систем ливневой канализации, актуализировать схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Добавим, что муниципальная геоинформационная система – это инструмент комплексного управления территорией, который обеспечивает информационную поддержку различным сферам муниципального управления.