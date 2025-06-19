В Пскове разработают программу развития коммунальных систем и проверят ливнёвку
Администрация Пскова объявила аукцион на формирование муниципальной геоинформационной системы. Информация размещена на сайте госзакупок.
Максимальная цена контракта составляет 26 миллионов рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются до 23 июня.
Исполнитель контракта должен будет разработать программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, выполнить техническое обследование систем ливневой канализации, актуализировать схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.
Добавим, что муниципальная геоинформационная система – это инструмент комплексного управления территорией, который обеспечивает информационную поддержку различным сферам муниципального управления.