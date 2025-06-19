Маршруты пяти автобусов изменятся в Пскове из-за ремонта на улице Коммунальной

13:06, 19 июня 2025, ПАИ

В связи с дорожными работами на улице Коммунальной, на участке от дома №77 до перекрёстка с улицей Рокоссовского, с 20 июня до завершения работ не будут курсировать городские автобусы. Об этом ПАИ сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Автобусы маршрутов № 2, 22 при движении по Рижскому проспекту будут следовать до улицы Печорской, далее по Печорской до Коммунальной со следующей остановкой «Улица Печорская». Остановки «Улица Рокоссовского» и «Рижский микрорайон» отменяются.

Автобусы маршрута №17 после остановки «Ледовый дворец» будуть поворачивать направо по улице Рокоссовского до Рижского проспекта, затем налево на улицу Печорскую, по Печорской направо на улицу Коммунальную и далее по маршруту. Остановка «Улица Рокоссовского» переносится к дому №22 на улице Рокоссовского.

Автобусы маршрута №25 при движении из посёлка Родина по Рижскому проспекту проследуют до улицы Печорской, далее по Печорской до Коммунальной со следующей остановкой «Улица Печорская». Остановки «Улица Рокоссовского» и «Рижский микрорайон» отменяются.

Автобусы маршрута №30 проследуют от остановки «Улица Западная» до улицы Печорской, далее направо по Печорской до остановки «Улица Рокоссовского».