Имена более 152 тысяч псковичей увековечены в Книге Памяти

16:48, 19 июня 2025, ПАИ

О псковском проекте «Книга Памяти» рассказал краевед, историк, главный редактор многотомника «Солдаты Победы» Николай Никитенко в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Проект «Книга Памяти» в Псковской области реализовывался с 1989 по 2005 год. Это издание, в котором поименно названы все погибшие и пропавшие без вести в период Великой Отечественной войны. Это наши земляки, уроженцы Псковской области, которые находились в рядах действующей армии, в партизанском движении, в подполье», – объяснил гость студии.

В это издание также включены те, кто погиб в войне с Финляндией, в Афганской войне, на Северном Кавказе и других горячих точках, отметил Николай Никитенко.

По словам гостя эфира, в 23 томах увековечены имена более 152 тысяч уроженцев области, отдавших свои жизни во имя Родины, в том числе во время Великой Отечественной войны – 147 057.

«Вот такой дорогой ценой досталась нам эта Великая Победа», – подчеркнул Николай Никитенко.

Кроме того, в это издание включены имена 11 930 мирных жителей, которые были расстреляны или сожжены гитлеровскими оккупантами.

«Эти цифры неокончательные, потому что постоянно выявляются новые имена, фамилии, факты, документы. Мы выявляем, в том числе и в ходе работы над проектом «Солдаты Победы», эти сведения, обобщаем и надеемся, что, может быть, будет издан ещё один том Книги Памяти в дальнейшем», – заключил историк.