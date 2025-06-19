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Как Псковщина встретила известие о начале Великой Отечественной войны, рассказал историк

Как Псковщина встретила известие о начале Великой Отечественной войны, рассказал краевед, историк, главный редактор многотомника «Солдаты Победы» Николай Никитенко в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 19 июня.

На фото: Николай Никитенко. Фото: ПАИ

«Это было тяжёлое и ошеломляющее известие. Война всё-таки пришла неожиданно. Да, страна готовилась, открывались военные училища, готовились военные кадры, и где-то витало в воздухе предчувствие беды, но всё-таки эта беда пришла неожиданно. <…> Мало кто верил в первые дни, что война дойдёт до наших территорий, что немцы придут на нашу Псковскую землю. Потом тревожные сводки с фронтов, эвакуации накаляли обстановку, но паники не было, было понимание того, что пришла беда и эту беду надо преодолевать», – сказал Николай Никитенко.

Он напомнил, что Псков был оккупирован уже 9 июля 1941 года. Другие райцентры области раньше или позже этой даты также были оккупированы.

«Началась эта страшная жизнь в неволе под властью немецких оккупантов, которые наводили новый порядок, уничтожали буквально живьём тех, кто оказывал им сопротивление, кто помогал партизанам. У нас в Псковской области почти пять тысяч деревень было сожжено и стёрто с лица земли, половина из которых не возродилась», – отметил гость студии и подчеркнул, что это было тяжёлое испытание, страшные годы оккупации.

Фото: ПАИ

«Псковщина не покорилась врагу, и народное сопротивление началось уже с первых дней фашистского нашествия. Уже в июле появились первые партизанские отряды. 16 июля был оккупирован Невель, а 15 июля под Невелем был создан партизанский отряд имени Чкалова, красноармейский правда, в котором получили первый боевой опыт партизанской борьбы некоторые потом видные руководители партизанского движения в Ленинградской области», – заметил краевед.

Только на Псковщине было создано 29 партизанских бригад, в том числе 13 Ленинградских и 16 Калининских. В этих бригадах с оккупантами сражались десятки тысяч псковичей и воинов, которые оказались в окружении.

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