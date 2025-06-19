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Борис Елкин: Псков стал частью важного патриотического маршрута

Псков стал частью важного патриотического маршрута: сегодня, 19 июня, сюда прибыла колонна автопробега «Дорогами Победы». Для города воинской славы такие акции имеют особое значение, заявил глава Пскова Борис Елкин в своём телеграм-канале.

Фото здесь и далее из телеграм-канала Бориса Елкина

В рамках мероприятия Борис Елкин вместе с председателем Псковского областного Собрания депутатов Александром Котовым и депутатами Законодательного Собрания Санкт-Петербурга возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата, отдав дань уважения защитникам страны.

«Они позволяют нам сохранять живую связь поколений, передавать молодёжи правду о героическом прошлом нашей страны и укреплять единство российских городов», – сказал Борис Елкин.

Автопробег продолжит свой путь – впереди Смоленск, Минск, Брест и Остров. «Каждый город на этом маршруте – страница нашей общей истории, напоминание о мужестве и стойкости защитников Отечества», – добавил глава Пскова.

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